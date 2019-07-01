Москва, 1 июля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. За сутки на территории России площадь лесных пожаров выросла на 8 тысяч гектаров. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба федеральной «Авиалесоохраны».

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Площадь лесных пожаров в российских регионах по состоянию на 1 июля 2019 года возросла до 39,9 гектара. Зафиксировано 83 лесных пожара. В настоящее время проводятся работы по активному тушению.

Сообщается также, о 21 пожаре в Красноярском крае, двух пожарах в Чукотском АО и 27 пожарах в Иркутской области.

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