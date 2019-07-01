Лондон, 1 июля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении вывести Соединённое Королевство из состава Евросоюза «назло» России. Об этом сообщает газета Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

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В Кремле пояснили заявление Путина об изжившей себя идее либерализма

В опубликованной в издании статье отмечается, что таким образом с помощью Brexit Джонсон хочет доказать «ценность либерализма», оспорив слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи.

«Когда Владимир Путин говорит, что либерализм устарел, он говорит самую ужасную чушь. Либерализм жив. Это хорошо», — отметил Джонсон.

При этом претендент на пост премьер-министра Великобритании отметил, что отказ страны от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию «посмешищем».

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Напомним, в недавнем интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно. По словам главы государства, нереалистичность её элементов уже признана рядом стран. По мнению российского лидера, существовать либерализм как идея может, однако не стоит думать, что он вправе быть «абсолютно доминирующим фактором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что Великобритания покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу. Однако в результате жёстких разногласий дата Brexit была перенесена на 31 октября 2019 года. Сторонники «жесткого» Brexit опасаются, что Великобритания может «зависнуть» в этом режиме на долгие годы. В свою очередь бывший глава британского МИДа Борис Джонсон уверен, что страна «серьёзно поплатится», если Brexit снова будет отсрочен.