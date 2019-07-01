Жители тонущего иркутского города Тулуна получат бесплатный хлеб
Тулун, Иркутская область, 1 июля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Жители иркутского города Тулуна и близлежащих районов, пострадавших от наводнения, в ближайшее время получат бесплатный хлеб, выпеченный на мобильном хлебозаводе. Как сообщает сайт правительства Приангарья, в область техника доставлена силами военных Центрального военного округа.
Известно, что просьбу доставить подразделения мобильного хлебозавода в пострадавший от бедствия регион озвучил командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ Александру Лапину губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Вместе с техникой в Иркутскую область доставлены бригады материально-технического обеспечения.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тулун паводок пришёл 28 июня, подтопив более 800 домов, в которых проживает более одной тысячи человек. Его последствия были бы не такими сильными, но мощнейшая волна повредила дамбу. Уровень воды местами доходил до третьих этажей жилых домов.
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Всего по состоянию на 1 июля подтопленными в Приангарье остаются более 3200 домов в 55 населенных пунктах, в которых проживают 9809 человек.