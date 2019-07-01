Тулун, Иркутская область, 1 июля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Жители иркутского города Тулуна и близлежащих районов, пострадавших от наводнения, в ближайшее время получат бесплатный хлеб, выпеченный на мобильном хлебозаводе. Как сообщает сайт правительства Приангарья, в область техника доставлена силами военных Центрального военного округа.

Правительство Иркутской области Мобильный хлебозавод

Известно, что просьбу доставить подразделения мобильного хлебозавода в пострадавший от бедствия регион озвучил командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ Александру Лапину губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Вместе с техникой в Иркутскую область доставлены бригады материально-технического обеспечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тулун паводок пришёл 28 июня, подтопив более 800 домов, в которых проживает более одной тысячи человек. Его последствия были бы не такими сильными, но мощнейшая волна повредила дамбу. Уровень воды местами доходил до третьих этажей жилых домов.

Цитата из канала Сибирь МБХ медиа Тулун. Затопленные дома

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Всего по состоянию на 1 июля подтопленными в Приангарье остаются более 3200 домов в 55 населенных пунктах, в которых проживают 9809 человек.