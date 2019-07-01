Пхеньян, 1 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В Северной Корее встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в демилитаризованной зоне на межкорейской границе, назвали исторической. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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«Ким Чен Ын провёл историческую встречу с Дональдом Трампом, — говорится в сообщении. — Через 66 лет после заключения соглашения о перемирии в 1953 году высшие руководители двух стран встретились друг с другом в Пханмунджоме, который является символом разделения, и обменялись историческим рукопожатием».

Также отмечается, что лидера двух стран обсудили ослабление напряжённости на Корейском полуострове и выразили полное понимание и согласие озабоченностям, которые являются камнем преткновения в решении тревожных проблем двух Корей, с тем чтобы положить конец и кардинально изменить отношения между двумя Кореями.

Трамп и Ким Чен Ын договорились о возобновлении и продвижении продуктивного диалога для достижения нового прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня состоялась третья встреча президента США Дональда Трампа с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Она прошла в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, куда глава Белого дома прибыл в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Для встречи с Ким Чен Ыном Трамп ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. После рукопожатия главы двух государств перешли на южную сторону демилитаризованной зоны. Таким образом, Трамп стал первым президентом США, который пересёк демилитаризованную зону и вернулся обратно. Президент США заявил, что для него огромная честь побывать в КНДР.