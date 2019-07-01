Иркутск, 1 июля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В терпящей бедствия от наводнения Иркутской области ещё не открыли участок автомобильной дороги Р255 «Сибирь» (с 1490 по 1497 км). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ Упрадор «Прибайкалье», в настоящее время дорожники помогают регулировать движение, устанавливают необходимые дорожные знаки и информируют водителей о временных ограничениях движения в Тулунском районе.

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение на трассе. Иркутская область

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области извещало, что на 1496 километре трассы Р-255 «Сибирь» появилась возможность передвигаться по асфальту.

«На проезжей части в зоне затопления автомобильной дороги, а это почти шесть километров, скопились обломки жилых и других построек, разрушенных водной стихией. Производится расчистка дорожного полотна. Кроме того, на подходах к мосту через реку Азейка начаты восстановительные работы — ведётся отсыпка подходов крупнообломочным скальным грунтом», — информировали спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области продолжается уже несколько дней. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек.

29 июня закрыть движение на шестикилометровом участке трассы Р-255 в Иркутской области пришлось из-за сильного подъёма воды в реке Ия. Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составлял около трёх метров. Очевидцы опубликовали много свидетельств того, как мощная волна паводка несла в своих водах целые усадьбы, надворные постройки и садовые домики.

Цитат из видео Дом, плывущий по реке Ия в Иркутской области

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Преодолеть эту водную преграду попытался молодой мужчина, но не рассчитав свои силы, стал тонуть. Трагедии было не избежать, если бы не бдительность спасателей.

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