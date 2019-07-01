Москва, 1 июля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 июля завершились снижением на 2,6%. Фьючерсы на нефть подешевели в преддверии переговоров по торговому спору между президентами США и Китая и встречи представителей ОПЕК+ в понедельник. Негатива немного добавил отчет Baker Hughes, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Согласно последним данным, за неделю с 22 по 28 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на четыре единицы, до 793 штук. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, составив 967 штук.

Сегодня, 1 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 2,8%, до $66,22. Несмотря на слабую китайскую статистику, стоимость нефти выросла. Росту котировок способствовал саммит G20, на котором лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон временно не будет вводить новые пошлины на китайские товары.

ОПЕК должен продлить сделку до конца 2019 года. Поэтому есть надежда роста до $66,80. Если активность покупателей сегодня будет высокая, то к закрытию дня нефть порождает до $67,90. Стоит следить за новостями о встрече ОПЕК.

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