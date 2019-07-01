Москва, 1 июля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В первой половине торгов 28 июня рубль укреплялся к доллару США до 62,85 руб. Положительное влияние на курс рубля оказала новость, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Осаке договорились рассмотреть факторы для улучшения торговых отношений между двумя странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам перед выходными днями закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,27%, до 63,24 руб., евро/рубль — на 0,2%, до 71,84 руб., фунт/доллар — на 0,46%, до 80,27 руб.

Его дневной рост был прерван падением цен на нефть. К закрытию дня нефть сорта Brent подешевела на 2,8%, до $64. Плюс на рынке царила неопределённость в отношении переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпинем. Курс доллара перед закрытием вырос до 63,33.

Лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон временно не будет вводить новые пошлины на китайские товары. Для внутреннего рынка хорошие новости. Не менее важно и то, что на торгах в Азии нефть подорожала на 2,86%, до $66,27. Покупатели на открытии полностью отыграли пятничные потери.

Сегодня, 1 июля, во время открытия торгов на Мосбирже ожидается падение пары доллар/рубль до 63 руб. Если рост нефтяных котировок ускорится до $66,80, то в качестве внутридневной цели для продавцов доллара предлагаю рассмотреть уровень 62,90 руб.

Читайте также: Инвесторы с надеждой «смотрят в сторону» рубля