Пермь, 1 июля, 2019, 06:41 — ИА Регнум. В Перми вечером 30 июня прошёл сильный дождь. Пользователи соцсетей сообщают, что он длился минут 10 и завершился наводнением. В интернете появилось видео — улица Малкова оказалась в воде. Пермяки иронизируют, что автовладельцам надо глушить движок и брать весла.

chiz50 Ливень

Жительница Перми опубликовала фото ул. Ленина, которая также испытала наводнение. Ответом других пользователей стало, что «все районы плавали». В комментариях поднимается проблема работы ливневок. Пермяки отмечают, что при часовом ливне «уплыли бы все».

Стоит отметить, ранее в региональное ГУ МЧС объявляло штормовое предупреждение в связи с прогнозом грозы и сильного ветра. Сильные дожди не прекратятся до 4 июля. Такой прогноз делают синоптики ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета. В Прикамье за первую половину недели также может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Урал в период 1−3 июля будет находиться под влиянием фронтальной зоны и ложбины пониженного давления, причем днем 2 июля над Южным Уралом образуется активный циклон. На Южном и Среднем Урале ожидается значительное количество осадков: за период с 30 июня по 3 июля может выпасть от двух до четырех недельных норм, а в некоторых районах Южного Урала больше месячной нормы осадков (свыше 100 мм). Дожди подобной интенсивности на Южном Урале отмечаются раз в несколько лет.