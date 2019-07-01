Казань, 1 июля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Для выпускников 9-х классов некоторых школ Татарии, пожелавших перейти в 10-й класс, процесс оформления превратился в пытку и проблему, которую в республике не могут решить уже в течение трёх лет. В родительском сообществе жалуются, что в школах проводят искусственный отсев детей, устраивают «чистилище» в форме комиссий, на которых детей «доводили до слёз», предлагая поискать другую школу. Родители из различных городов Татарии поделились своей проблемой в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ученики в классе

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Напомним, два года подряд в Татарии после учебного года наблюдается проблема с приёмом девятиклассников в десятые классы. Родители с весны начинают готовиться к борьбе за права своих детей, которые администрации некоторых школ пытаются нарушить.

В 2018 году в родительском сообществе рассказывали, что для того, чтобы отсеять неугодных, в том числе и по успеваемости, детей, придумывали различные инструменты — от проходного балла до конкурсов аттестатов. При этом директоров школ и гимназий не смущают даже публичные заявления республиканского минобрнауки, что отказ в приёме в 10-й класс незаконен. Ещё в июле 2017 года ведомство после многочисленных жалоб родителей разъяснило, что федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» «регламентировано основное право обучающихся на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 18 лет». Ведомство уточняло, что отказать могут в приёме «только по причине отсутствия в ней свободных мест», а за незаконный отказ предусмотрена административная ответственность.

Разъяснение, судя по тому, что в 2018-м и 2019 году проблема снова встала в полный рост, не помогло.

В «Родительском сообществе Татарстана — РоСТ» в конце июня 2019 года появились многочисленные жалобы родителей из разных городов:

«В нашей школе устроили комиссию по приёму детей в 10-й класс. Комиссия в составе директора, двух завучей (одна из них просто массовик-затейник), двух классных руководителей и учителя истории в течение четырёх часов приглашала в кабинет по одному детей и о чём-то допрашивала. Некоторым рекомендовали поискать другое учебное заведение, некоторых просто без причины доводили до слез, поили водой и выпроваживали. Среди детей были несовершеннолетние, но родителей в кабинет не пускали. Дверь перегораживала своим телом одна из классных руководительниц. Многие выходили в слезах и в истерике. «Чистилище» продолжалось более четырёх часов. Я дочери вызывала скорую помощь, имеется медицинское заключение».

«27 июня был педсовет, детей, конечно, вызывали с родителями. Но ясно дали понять, в 10-м классе нас не ждут. Как аргументы приводили и успеваемость, и прописку, и занятия спортом… дети выбегали в слезах и истерике (родители тоже). Одному папе даже стало плохо».

«Аналогичная ситуация была в прошлом году! Только нас приглашали вместе с детьми, родители были в шоке! Часть учеников сразу «ушли», часть в первой четверти 10-го класса. Все дети просто заплыли в двойках. Итог — мы ушли из 10 класса, в середине учебного года. Челны».

«И в Альметьевске такая же ситуация. Действительно, моральное насилие над ребёнком устраивают. Стыдно за наше образование. Даже если ученик из неуспевающих и учителя не хотят работать с таким в старших классах, манера, с которой они разговаривают с ним (публичное унижение, оскорбление) — недопустимы! Нужно учитывать, что это подросток и его нервная система ещё не окрепшая, не установившаяся».

«Почему подобное происходит из года в год? Почему ни один директор не слетел со своего насиженного тёплого места? Почему они ведут себя, как хозяева частной лавочки, а не наёмные служащие муниципальных школ?»

29 июня в сообществе было обнародовано письмо миниобрнауки РТ в адрес начальников отделов (управлений) образования исполкомов муниципалитетов, руководителей государственных общеобразовательных организаций «О недопустимости нарушений при приеме в муниципальные образовательные организации для получения среднего общего образования». В нём напоминались рекомендации от 2017 года.

«Министерство рекомендует взять на особый контроль соблюдение порядка зачисления обучающихся по программе среднего общего образования, организации приёма родителей (законных представителей) по рассмотрению жалоб и профилактике случаев необоснованного отказа для продолжения образования», — также уточнялось в документе.

Жалобы в соцсетях от родителей после появления этого разъяснения никуда не делись, их поток только растёт.