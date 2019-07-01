Тулун, Иркутская область, 1 июля, 2019, 06:24 — ИА Регнум. В связи с мощнейшим паводком, накрывшим Иркутскую область несколько дней назад, наиболее сложная паводковая обстановка остаётся в городе Тулуне. Там отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия составляет 1076 сантиметров при критическом пороге в 700 сантиметров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Иркутской области

По словам начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова, затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: отказавшимся от эвакуации людям организован подвоз воды и продуктов.

Тем временем, власти города известили о начале работ по восстановлению водозабора Красный Яр и обследовании затопленных многоквартирных домов для подключения их к электроэнергии. Уже удалось восстановить энергообеспечение микрорайонов Строитель и Гидролизный, где проживают 1700 человек и подключить к электропитанию три социально значимых объекта. Накануне, 30 июня, электричество получил микрорайон Павлова, в котором проживают 400 человек. Готовится к работе мобильная хлебопекарня мощностью две тонны хлеба в сутки.

С 14:00 местного времени в Тулуне начнётся выплата единовременно материальной помощи пострадавшим. Её размер для каждого члена семьи составляет 10 тысяч рублей.

Читайте также: Очевидцы: «Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области»

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после сильных дождей. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли их берегов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населенных пунктах. В них проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей.

Читайте также: Иркутский город Тулун всё больше уходит под воду