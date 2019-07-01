Биробиджан, 1 июля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь предоставил отчёт о проделанной в 2018 году работе правительства региона. Дефицит бюджета превысил полмиллиарда рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области на внеочередном заседании региональной думы заслушали отчёт губернатора о проделанной в 2018 году работе. Единственным показателем, который пошёл в рост, оказался валовый региональный продукт, который на 2,7% превысил показатель прошлого года и составил порядка 57 млрд рублей. Доходы областного бюджета составили 11 млрд, а сам бюджет в 2018 году был исполнен с дефицитом в 530 млн рублей.

Невыполненными оказались целевые показатели по заработной плате таких категорий бюджетников, как дошкольные педагоги, работники культуры, младший медицинский персонал и работники социальной сферы. В рейтинге эффективности, как отметил губернатор, регион находится на 62 месте среди других субъектов Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Еврейской автономии в отчёте о работе в 2018 году показало собственные доходы в объёме 10,4 млрд рублей, недополучив порядка 800 млн рублей от запланированного объёма. Ситуацию спасти позволило только кредитование регионального бюджета.