Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 04:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области с сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, выросли тарифы на электроэнергию. В среднем рост составит 2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго НН».

Андрюша Романов Счётчик электроэнергии

Напомним, тарифы на различные услуги ЖКХ в регионах России традиционно растут с 1 июля. В Нижегородской области повышение стоимости услуг энергоснабжение согласовано областной службой по тарифам ещё в декабре 2018 года.

С 1 июля 2019 года на 7 копеек увеличится одноставочный тариф для горожан, а также для жителей квартир и частных домов, где есть газовые плиты, — с 3,64 до 3,71 рубля за кВт/ч в пределах социальной нормы. Всё, что свыше соцнормы, подорожает на 13 копеек — с 6,32 до 6,45 рубля.

Нижегородцы, которые живут в сельской местности, или в квартирах, что оборудованы электроплитами или электроотопительными установками, по-прежнему смогут использовать понижающий коэффициент.

В компании напомнили, что уточнить тарифы конкретный пользователь может на сайте гарантирующего поставщика через специальный калькулятор.

«В 2019 году в регионе тарифы на электроэнергию менялись в два этапа: с 1 января и с 1 июля 2019 года. Совокупный рост тарифа за год составил 3,7%», — отметили в пресс-службе.

Отметим, ПАО выступает гарантирующим поставщиком региона. Компания обслуживает свыше 39 тыс. юрлиц и более 1,2 млн лицевых счетов граждан. По данным за прошлый год ею было реализовано 9,5 млрд кВт ч электроэнергии.