Рамалла , 1 июля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2019 года по вине израильских военных погибли 82 палестинца, сообщает 1 июля турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на комитет по делам мучеников сектора Газа.

Израильские солдаты

Жертвами израильских военных стали 82 человек, среди которых 9 женщин (две из них были беременны) и 17 детей.

«25 палестинцев приняли мученическую смерть на Западном берегу и 57 — в заблокированном Израилем секторе Газа», — цитирует агентство заявление комитета.

Ранее, 25 июня, генсек ООН Антониу Гуттереш вновь заявил о необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта. Нужно создать два независимых государства Израиль и Палестину, отметил генсек.

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