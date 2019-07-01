Нижегородский прокурор доработал закон о противодействии коррупции
Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Областной прокурор внёс в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Нижегородской области законопроект, который вводит поправки в статью 12.3 закона «О противодействии коррупции в Нижегородской области». В поправках, которые пока не рассмотрены, речь идёт о конкретизации норм, применяемых к организациям с участием Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в регионе за пять месяцев 2019 года было зарегистрировано 17 651 преступление, что на 11% выше уровня прошлого года. При этом в ведомстве отметили рост преступлений экономической направленности на 59,2%, а преступлений коррупционной направленности — на 88,4%.
Областной прокурор в рамках совершенствования областного антикоррупционного законодательства предложил дополнить статью 12.3 профильного закона.
В схожем федеральном законе оговаривается, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Областной закон конкретизирует «нормы федерального законодательства применительно к деятельности государственных предприятий и учреждений Нижегородской области». Норма, по словам прокурора, «положительно зарекомендовала себя в правоприменительной практике».
Принятие поправок не повлечёт дополнительных расходов из бюджета.