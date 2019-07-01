Нижний Новгород, 1 июля, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Областной прокурор внёс в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Нижегородской области законопроект, который вводит поправки в статью 12.3 закона «О противодействии коррупции в Нижегородской области». В поправках, которые пока не рассмотрены, речь идёт о конкретизации норм, применяемых к организациям с участием Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Остановить коррупцию

Напомним, в регионе за пять месяцев 2019 года было зарегистрировано 17 651 преступление, что на 11% выше уровня прошлого года. При этом в ведомстве отметили рост преступлений экономической направленности на 59,2%, а преступлений коррупционной направленности — на 88,4%.

Областной прокурор в рамках совершенствования областного антикоррупционного законодательства предложил дополнить статью 12.3 профильного закона.

В схожем федеральном законе оговаривается, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Областной закон конкретизирует «нормы федерального законодательства применительно к деятельности государственных предприятий и учреждений Нижегородской области». Норма, по словам прокурора, «положительно зарекомендовала себя в правоприменительной практике».

"При этом нарушения государственными предприятиями и учреждениями указанных законодательных требований носят распространённый характер (в первом квартале 2019 года прокуратурой области выявлено порядка 300 таких нарушений), — отмечается в пояснительной записке. — Вместе с тем к числу организаций с участием Нижегородской области относятся не только государственные предприятия и учреждения, но и иные организации, в т.ч. некоммерческие. Положения статьи 13.3 закона № 273-ФЗ распространяются на организации любых организационно-правовых форм, как коммерческие, так и некоммерческие. В этой связи предлагается распространить действие норм частей 1 и 2 ст. 12.3 закона № 20-З, помимо государственных предприятий и учреждений, также на иные организации, учредителем (акционером, участником) которых является Нижегородская область».

Принятие поправок не повлечёт дополнительных расходов из бюджета.