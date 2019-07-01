Киров, 1 июля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Стенограмма выступления представителя «Союза за химическую безопасность» города Котельнич Кировской области Андрея Ивановича Таранова на митинге «Против строительства комплекса по обработке, утилизации и обезвреживании отходов I и II класса опасности на базе объекта по переработке химического оружия «Марадыковский» в пос. Мирный Оричевского района Кировской области мощностью до 50 000 тонн в год». 30 июня 2019 года, г. Киров.

Объект по хранению и уничтожению химического оружия «Марадыковский»

Видеозапись митинга.

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Вятчане, я приехал из города Котельнич. Я в этой теме с 1996 года, эта проблема у нас уже давно. Так получилось, что мы живем по соседству с арсеналом, но до 1996 года мы ничего не знали.

В 1998-м я с ребятами, своими учениками, отправился в экспедицию. И увидел страшные вещи, которые происходили рядом с арсеналом и в его окрестностях. Такое отношение к людям может быть только у тех, кто не замечает, что рядом люди живут. Я в двух словах расскажу и особо остановлюсь на двух моментах.

Первый. Все годы существования арсенала с 1942-го до 1990-х годов практически всё оружие первого поколения было уничтожено прямо на месте, по тем технологиям, которые придумали сами работники арсенала, в основном имеющие образование типа трехмесячных курсов в военное время.

Далее происходили следующие события. Наступила пора уничтожения оружия второго поколения. Возникла необходимость уничтожить зарин. И тут получилась ситуация, что были попытки на передвижных установках, приспособленных только для уничтожения аварийных единичных специзделий, пропустить партию этого оружия. И эта информация стала достоверно известна представителям нашего «Союза за химическую безопасность».

С помощью общественности, ученых Кирова, содействия президента союза Льва Федорова и наших неравнодушности людей получилось так, что эти планы были остановлены.

Потом, за все годы работы арсенала, когда уничтожалось оружие, за 9 лет, как вы понимаете, официально было уничтожено 7000 тонн. Где это происходило? Это происходило практически на участке поймы реки Вятки. Но там, во-первых, песчаники; 30 сантиметров — грунтовые воды; практически большие фильтрационные окна. Кировские ученые проводили экспертизу в 2001 году и сказали, что однозначно эта площадка не подходит. Признанный ученый, Тамара Яковлевна Ашихмина, работая над площадками, говорила:

« Вот пять участков: Сакерино, Денисенки… Самая неудобная площадка номер пять, которая расположена рядом с арсеналом ».

Но экономическая выгода и опасность перевозки химического оружия привели к тому, что была выбрана площадка в Мирном. Площадка совершенно не приспособлена была даже для таких объемов (7000 тонн за 9 лет).

Следующий момент. Санитарно-защитная зона таких объектов хранения и уничтожения должна быть минимально 3 км. Что получилось? Чтобы не выселять поселок Мирный, зону сократили до 1 км.

Далее, если говорить о сегодняшнем дне, о тех планах уничтожения 50 тысяч тонн в год отходов 1−2 классов опасности на этой же территории, которая уже имеет, так сказать, большой «фон», что катастрофично для сельского хозяйства нескольких районов (Орловский, Оричевский и Котельничский, естественно). То есть практически всё сельхозпроизводство придется вывести из оборота.

Уже сейчас настолько почва перенасыщена отравляющими веществами. Последние исследования показали, что по фосфоорганике есть большое превышение ПДК, и оно увеличивается по мере приближения к объекту. Это официальные данные.

Еще назову официальные данные последствий первых этапов уничтожения химического оружия. Статистика по 2003 году по онкологии. Количество смертей по неестественным причинам на 100 тысяч жителей в среднем по области составляет 203 случая, показатель по городу Котельничу — 259, показатель по Котельническому району — 237. Для сравнения Кирово-Чепецк — 197. Вот статистика.

Туписов Михаил. Река Вятка (2017)

Сейчас надо помочь всем, в том числе и правительству, не сделать ошибочного шага, не дать загубить нашу красавицу Вятку и людей, живущих рядом. Наша задача сейчас заявить, что здесь живут люди. Об этом надо заявить открыто и честно и не побояться написать письмо индивидуальное президенту, выступать дома, на своих рабочих местах. Это не зря — это опыт.

Я вам скажу так, что город Котельнич включен в зону защитных мероприятий, потому что котельничане написали 400 писем, участвовали во многих митингах и подключали ученых, проводили экспертизы. То есть только так мы можем отстоять нашу землю для себя и для наших детей.

Будьте активны, кировчане!