Хельсинки, 1 июля, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Председательство в Европейском Союзе на следующие шесть месяцев переходит к Финляндии, передает 1 июля немецкая газета Handelsblatt.

Флаги Финляндии

Лидеры стран ЕС пришли к соглашению о стране-председателе Европейского Союза. К новым обязанностям приступит премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

Новый председатель поспешил обозначить свои приоритеты. Во главу угла Ринне поставил защиту климата. По его словам, уже к 2050 году ЕС сможет создать климатически нейтральную экономику, что в первую очередь означает сокращение выбросов парниковых газов.

Девизом своей работы финны выбрали фразу «Устойчивая Европа — устойчивое будущее».

Финляндия обеспокоена социальной, экономической и экологической устойчивостью, пояснил Ринне. Кроме того, председатель ЕС подчеркнул важность таких ценностей как верховенство закона, независимость судебной власти и свободные СМИ.

Ранее сообщалось о приостановке саммита лидеров ЕС из-за несогласованности позиций по кандидатуре на должность председателя Европейского Союза.

Напомним, государство-председатель Совета Евросоюза выбирается каждые шесть месяцев. Функции председателя исполняет премьер-министр страны.