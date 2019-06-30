Брюссель, 1 июля, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Дважды откладывавшийся саммит лидеров Европейского Союза вновь отложен. Такое решение принял глава Европейского Совета Дональд Туск, передает 30 июня EU Observer.

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Как рассказал помощник Туска, в настоящее время глава Евросовета проводит двусторонние встречи с лидерами ЕС. Переговоры касаются разногласий по поводу распределения рабочих мест, в том числе кресла председателя Европейской комиссии.

Саммит начнется сразу после завершения консультаций, отметил Туск.

Напомним, лидеры стран Евросоюза собрались на внеочередной саммит в Брюсселе. Главы государств ЕС пытаются договориться о кандидатурах на ключевые должности в органах ЕС.