Львов, Украина, 1 июля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Акцию, приуроченную к годовщине восстановления украинского государства, провели во Львове представители крайне радикальных националистических партий Украины. По улицам города прошли представители «Свободы», «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других националистов, сообщает 30 июня пресс-служба «Свободы».

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

Шествие, многие участники которого были одеты в вышиванки и несли портреты лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандера, Романа Шухевича и Ярослава Стецько.

Во главе колонны митингующие несли плакат «Украина — превыше всего» (калька с немецкого Deutschland über alles).

По словам организаторов, шествие было приурочено к 78-й годовщине «провозглашения Акта восстановления украинского государства 30 июня 1941».

Напомним, 30 июня 1941 года наступающие немецкие войска заняли город Львов. Вместе с регулярной армией рейха в город вошел батальон «Нахтигаль» во главе с лидером ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Романом Шухевичем. В этот же день Ярослав Стецько зачитал «Акт возрождения украинского государства».