Москва, 1 июля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Скептически оценил попытку антироссийски настроенных членов ПАСЕ протестовать против возвращения российской делегации председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Подготовку антироссийской резолюции в ПАСЕ сенатор 30 июня комментирует на своей странице в Twitter.

PPCOE Пленарное заседание ПАСЕ

«Никак не могут успокоиться и пережить поражение», — обозначает мотивацию авторов резолюции российский сенатор, подчеркивая также немногочисленность их сторонников: всего 62 голоса.

Попытки протестовать против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы Пушков оценивает скептически: «Пусть играются в проекты резолюций. Реальная политика делается не в Варшаве и Киеве», — завершил свой комментарий сенатор.

Ранее появилась информация о подготовке совместной резолюции Украиной, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Словакией и Грузией. Представители стран оказались «возмущены» возвращением России в ПАСЕ.

Напомним, резолюция о восстановлении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы была принята 26 июня.