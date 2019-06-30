Комрат, Молдавия, 1 июля, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь приехал в Комрат, чтобы поздравить с победой Ирины Влах на выборах башкана Гагаузии. Как передает ИА REGNUM, Додон сказал, что «выборы состоялись», несмотря на попытки их сорвать, и «можно с уверенностью сказать, что Ирина Влах переизбрана».

Presedinte.md Игорь Додон и Ирина Влах в Комрате

Додон отметил, что люди проголосовали за «продолжение тех добрых дел которыми в последние четыре года занималась в Гагаузии Ирина Влах» и пообещал ей поддержку в следующие четыре года.

Сама Ирина Влах поблагодарила сторонников за поддержку и призвала оппонентов признать результаты выборов. «Я уже готова засучить рукава и приступить к работе», — сказала Влах.

По предварительным данным ЦИК Гагаузии, Ирина Влах одержала победу на прошедших 30 июня выборах и продолжит руководить автономией еще четыре года. Явка, по предварительным данным, составила 50,35% при пороге для признания выборов состоявшимися в 50%. Оппоненты Влах говорят о многочисленных нарушениях и намерены добиваться отмены результатов.

Всего на пост главы автономии претендовали четыре кандидата: действующий башкан Ирина Влах, депутат Народного собрания Гагаузии (НСГ) Сергей Чимпоеш, экс-депутат НСГ Иван Бургуджи и муниципальный советник Дмитрий Манол.