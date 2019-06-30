Киров, 30 июня, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Резолюция митинга

Экологическое просвещение детей в Кировской области

«Против строительства Производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживании отходов I и II класса опасности на базе объекта по переработке химического оружия «Марадыковский» в пос. Мирный Оричевского района Кировской области мощностью до 50 000 тонн в год»

г. Киров 30 июня 2019 г.

1. Правительству РФ отменить решение о перепрофилировании ОУХО «Марадыковский» в Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский».

2. Правительству РФ принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных отходов и отходов I и II классов опасности на территорию Кировской области для их обезвреживания, переработки, утилизации и захоронения.

3. Правительству РФ обеспечить определение альтернативного места расположения комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности вдали от мест проживания людей (не менее 300 км) и вдали от крупных рек.

4. Правительству РФ принять закон, запрещающий ввоз ТКО для утилизации, обезвреживания, переработки и захоронения в Кировской области.

5. Министерству промышленности и торговли РФ перепрофилировать комплекс «Марадыковский» в фармпроизводство, как и планировалось в 2017 году, либо закрыть объект.

6. Законодательному собранию Кировской области разрешить осуществлять функции регионального оператора по вывозу ТКО только государственным компаниям.

7. Правительству Кировской области ввести раздельный сбор ТКО с перерасчётом тарифов за вывоз и утилизацию ТКО с учётом покупки у населения отсортированного вторсырья, то есть произвести снижение тарифа.

8. Правительству Кировской области принять постановление по возможности оплаты за вывоз ТКО по факту накопления.

9. Правительству Кировской области обеспечить меры по проведению экологической экспертизы в санитарно-защитной зоне вокруг ОУХО «Марадыковский».

10. Губернатору Кировской области Кировской области обратиться к правительству РФ для отмены решения о перепрофилировании ОУХО «Марадыковский» в Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский».

Видеозапись митинга.