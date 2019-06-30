Москва, 30 июня, 2019, 21:59 — ИА Регнум. По факту избиения девушки в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои). Об этом сообщает 30 июня главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Информация о том, что ночью двое мужчин в центре Москвы подошли к ранее незнакомой девушке и предложили вступить в интимную связь, появилась ранее в СМИ. Злоумышленники, получив отказ, нанесли девушке удары в область головы.

Отмечается, что вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СКР по городу Москве, инициирован перед надзорным ведомством.