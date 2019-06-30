Вашингтон, 30 июня, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Третий запуск ракеты Sarge, разработанной частной космической компанией Exos Aerospace, закончился неудачей сразу же после взлета: у изделия проявились проблемы, связанные с ориентацией в пространстве. Видео неудачного запуска ракеты опубликовано 29 июня на официальном канале компании на YouTube.

YouTube: EXOS Aerospace Спуск ракеты на парашюте

После зафиксированной неисправности было принято решение отключить двигатели ракеты, и она вернулась благополучно на землю на парашюте.

Ракеты сумела подняться лишь на 1 тыс. 500 метров. Предыдущий запуск также окончился неудачей, тогда изделие достигло отметки в 28 км. Проект будет продолжен.

Ученые рассчитывают, что в четвертой попытке ракете удастся преодолеть планку в 80 км.