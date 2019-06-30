Вашингтон, 30 июня, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, «творил историю». Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Спасибо, президент Дональд Трамп, за то, что сегодня (30 июня) вы творили историю, — написал Помпео. — Для меня было честью сопровождать вас в демилитаризованную зону».

Помпео также добавил, что он с нетерпением ждет совместной работы со своим коллегой из КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня глава США Дональд Трамп встретился в демилитаризованной зоне между двумя Кореями с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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