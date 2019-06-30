Канберра, 30 июня, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Ученые Австралии обнаружили крокодила, обитавшего в середине мелового периода, об этом 28 июня сообщает PeerJ.

Крокодил

Находка была сделана в опаловом месторождении Лайтнинг, расположенном в Новом Южном Уэльсе.

Крокодил принадлежал к виду Isisfordia molnari, он является прямым предком современных земноводных ящеров. Примечательно, что хищник, как предполагают исследователи, промышлял охотой на динозавров.

Как выяснили ученые, указанный вид крокодилов появился на 30 млн лет раньше, чем предполагалось ранее.