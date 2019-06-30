Взрыв на химическом заводе в Китае унёс жизни двух человек
Пекин, 30 июня, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Два человека погибли, девять получили травмы в результате взрыва на химическом предприятии на востоке Китая. Об этом 30 июня сообщает агентство «Синьхуа».
По предварительной информации, взрыв произошёл на заводе Anhui Maiqi Chemical Co. в городе Бэнбу, который находится в китайской провинции Аньхой. ЧП случилось вечером 28 июня.
Сотрудник завода при чистке резервуара, предназначенного для хранения химических веществ, застрял в нём. При проведении спасательной операции резервуар взорвался. Погибли рабочий и спасатель, пытавшийся его вытащить.
Ещё девять спасателей получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек при взрыве на биотехнологическом предприятии в китайском уезде Вэйши в провинции Хэнань. Ещё пять человек были госпитализированы.