Пекин, 30 июня, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Два человека погибли, девять получили травмы в результате взрыва на химическом предприятии на востоке Китая. Об этом 30 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Chong Fat Скорая помощь. Китай

По предварительной информации, взрыв произошёл на заводе Anhui Maiqi Chemical Co. в городе Бэнбу, который находится в китайской провинции Аньхой. ЧП случилось вечером 28 июня.

Сотрудник завода при чистке резервуара, предназначенного для хранения химических веществ, застрял в нём. При проведении спасательной операции резервуар взорвался. Погибли рабочий и спасатель, пытавшийся его вытащить.

Ещё девять спасателей получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек при взрыве на биотехнологическом предприятии в китайском уезде Вэйши в провинции Хэнань. Ещё пять человек были госпитализированы.