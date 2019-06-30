Лондон, 30 июня, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Ученые нашли способ получения специального нейротоксина PMP1 безвредного для млекопитающих, но смертельного для малярийных комаров, об этом 28 июня сообщается на страницах журнала Nature Communications.

Cdc.gov Малярийный комар

Ученые использовали в своих исследованиях бактерии-клостридии из рукотворного болота в Малайзии. Как выяснилось, указанные бактерии вырабатывают токсины, которые смертельно опасны для комаров, что, в свою очередь, открывает возможность для применения на практике.

Примечательно, что выделенный в процессе исследований нейротоксин используется в качестве основы для известного препарата Ботокс, применяемого в косметологии, он является сильнейшим ядом и квалифицируется как химическое оружие.