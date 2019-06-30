Кандагар, Афганистан, 30 июня, 2019, 17:32 — ИА Регнум. До 11 человек возросло число погибших в результате атаки террористов в афганской провинции Кандагар. Об этом 30 июня сообщает телеканал Tolo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Террористы-смертники из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили атаку на четырёх автомобилях. Атака произошла в кандагарском районе Маруф около двух часов ночи 30 июня.

В результате нападения террористов погибли 11 человек, при этом восемь из них являлись мирными гражданами, сотрудниками Независимой избирательной комиссии в провинции Кандагар.

Ещё 27 человек получили ранения. При этом силам безопасности провинции удалось ликвидировать 17 боевиков.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил действия террористов, отметив, что они совершают нападения на гражданских лиц и гражданские институты, пытаясь компенсировать свои поражения в схватках с вооружёнными силами страны. При этом Ашраф Гани подчеркнул, что действуя таким образом, террористы всё равно не смогут достичь своих целей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате атаки террористов в афганской провинции Кандагар.