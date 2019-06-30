Тбилиси, 30 июня, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили попросила прощение перед жителями страны за то, что когда-то выступала в России. Об этом 30 июня сообщает издание «Взгляд».

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"Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там» , — заявила артистка, на митинге против министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Грузии продолжаются с 20 июня. Поводом для беспорядков стал визит в страну российских депутатов. Протесты быстро переросли в манифестации против властей государства.