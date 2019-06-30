Калуга, 30 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит 29 и 30 июня в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в группе пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу.

гибдд.рф/r/40 Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит в Калуге.

По данным полицейских, с 1 января по 20 июня 2019 года на территории города Калуги зарегистрировано 174 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 226 человек получили ранения различной степени тяжести. С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 22 человека.

За пять месяцев 2019 года сотрудниками ГИБДД выявлено 514 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.