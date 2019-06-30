Лион, Франция, 30 июня, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Лион» Тангая Н'Домбеле в ближайшее время перейдет в состав команды «Тоттенхэм Спур», сообщает 30 июня TF1.

Ol.fr Тангая Н'Домбеле

По данным источника, руководство лондонской команды заплатит «Лиону» за 22-летнего футболиста 63 млн евро.

Также ожидается, что стороны максимально быстро согласуют все остальные условия сделки. Сам игрок уже готов перейти в состав «Тоттенхэма», его контракт с новым клубом будет рассчитан на пять лет.

Отметим, Тангая Н'Домбеле перешел в состав «Лиона» летом 2018 года из клуба «Амьен». В завершившемся сезоне игрок принял участие в 49 матчах за свой клуб и отметился в них 3 голами и 8 результативными передачами.