Москва, 1 июля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, начинает работу второй Международный форум «Развитие парламентаризма», сообщает ИА REGNUM. Инициатором масштабного мероприятия выступает Госдума.

Duma.gov.ru Участники II Международного форума «Развитие парламентаризма»

Участникам предстоит обсудить актуальные вопросы международной безопасности и стабильности, развития цифровой экономики, молодежной и экологической политики. В рамках форума пройдут мероприятия парламентской конференции «Россия-Африка».

В Москву приедут гости из 132 государств — около 800 парламентариев и экспертов, в работе форума примут участие 41 спикер национальных парламентов.

Ожидаются делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители, в частности, председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон, председатель Азиатской парламентской ассамблеи, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Панафриканского парламента Роже Нкодо Данг, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон.

Кроме того, в мероприятии примут участие известные европейские парламентарии: руководители ПАСЕ разных лет — председатель ПАСЕ в 2005—2008 годах Рене Ван дер Линден и председатель ПАСЕ в 2016—2017 годах, член сената Испании Педро Аграмунт, а также почетный председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва и сопредседатель Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

На полях форума также запланированы двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с главами ряда иностранных парламентов.

В открытии мероприятия примут участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава МИД России Сергей Лавров.

«Мне кажется, что эта площадка формирует большой широкий пул друзей нашей страны, и очень хочется, чтобы друзья нашей страны были не просто гостями, но и внесли содержательный большой вклад в нашу работу», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

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