Сеул, 30 июня, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвастался американским ядерным арсеналом, который проходит активную модернизацию. Соответствующее заявление Трамп сделал сегодня, 30 июня, выступая перед американскими военнослужащими на базе Осан в Южной Корее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп хвастается силой США

«Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения. Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире», — заявил Трамп.

Кроме того, он напомнил, что США вкладывают миллиарды долларов в развитие американской системы Противоракетной обороны.

Также Трамп проинформировал американских военнослужащих, что в 2020 году Пентагон закупит 12 новых военных кораблей, включая атомные авианосцы, эсминцы с управляемыми ракетами, а также ледоколы и фрегаты.

Напомним, что сегодня Трамп встречался с лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Это были уже третьи переговоры между лидерами США и Северной Кореи. С помощью этих переговоров Трамп пытается добиться денуклеаризации Корейского полуострова, а конкретно КНДР и тем самым поднять свой рейтинг внутри США. Однако власти КНДР явно не намерены идти на поводу США, однако на переговоры идут.