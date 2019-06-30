Пёллау, Австрия, 30 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ростов» в матче второго тура Кубка Париматч Премьер.

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Игра состоялась на поле стадиона «Шортплац ТСВ Пёллау» в австрийском Пёллау и закончилась в пользу «Краснодара» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл российско-бразильский форвард «Краснодара» Ари, который удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Ростова», на 38-й минуте игры.

Во втором тайме отличились ещё два краснодарских нападающих Даниил Уткин (61-я) и Рустам Халназаров (84-я), которые довели счет до разгромного и принесли окончательную победу своей команде.

Отметим, в следующем туре Кубка Париматч Премьер «Ростов» 3 июля сыграет с московской командой ЦСКА, а «Краснодар» 4 июля встретится с ещё одной московской командой — «Спартаком».