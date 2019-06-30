Таллахасси, США, 30 июня, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Власти города Лейк-Сити (штат Флорида, США) выплатили выкуп в размере $460 тыс. хакерской группировке, атаковавшей муниципальные компьютерные системы с помощью вируса-шифровальщика. Об этом сообщает местный телеканал WCJB-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Муниципальные компьютерные системы Лейк-Сити были заражены 10 июня. Вирус зашифровал все данные, хранящиеся в информационных системах городской администрации. Вскоре хакерская группировка, проведшая кибератаку, запросила выкуп в размере 42 биткойнов.

Администрация города оценилf затраты, связанные с возможной утратой данных, и решила выплатить требуемую сумму. После того, как хакеры получили требуемый выкуп (на момент перевода около $460 тыс.), администрации был передан ключ для дешифровки данных.

28 августа мэр Лейк-Сити Стивен Витт рассказал, что работа городских информационных систем была восстановлена, а один из сотрудников отдела технического обеспечения муниципальной администрации был уволен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне аналогичный случай произошёл в другом городе США — Ривьера-Бич. Тогда хакерам был выплачен выкуп в размере $600 тыс.