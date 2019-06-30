Орландо, США, 30 июня, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Черногорский разыгрывающий баскетбольного клуба НБА «Орландо Мэджик» Никола Вучевич намеревается подписать со своей командой новый контракт, сообщает 30 июня The Athletic.

Mike Никола Вучевич

По информации источника, новое соглашение между клубом и 28-летним баскетболистом будет рассчитано на четыре года и на общую сумму 100 млн долларов.

При этом 1 июля игрок получит статус неограниченно свободного агента, и потому новый контракт может быть подписан не ранее чем 6 июля.

Отметим, Никола Вучевич играет за «Орландо» в течение последних девяти лет. В минувшем сезоне он набирал в среднем по 20,8 очка, делал по 12 подборов и отдавал по 3,8 передачи за игру в регулярном чемпионате, проводя на площадке в среднем по 31 минуте. В плей-офф игрок набирал в среднем по 11,2 очка и делал по 6,2 подбора и 3 передачи за 29, в среднем, минут нахождения на площадке.