Пекин, 30 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Новые модели смартфонов Honor — суббренда китайской компании Huawei — были включены в список устройств, поддерживающих магазин приложений Play Store от компании Google. Об этом сообщает GizChina.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro были выпущены после того, как администрация США запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei. Позже этот запрет был отсрочен на 90 дней, однако было непонятно, включит ли Google смартфоны, выпущенные после майского решения властей США, в список устройств, поддерживающих PlayStore.

28 июня Google обновила список поддерживаемых устройств, добавив в него Honor 20 и Honor 20 Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке президент США Дональд Трампзаявил о готовности пересмотреть решение о запрете американским компаниям на сотрудничество с Huawei.