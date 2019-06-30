Бруклин, США, 30 июня, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб НБА «Бруклин Нетс» предложит разыгрывающему защитнику Кайри Ирвингу контракт сроком на четыре года, сообщает 30 июня ESPN.

Erik Drost Кайри Ирвинг

По информации источника, руководством клуба уже запланирована встреча с 27-летним баскетболистом, на которой ожидается подписание им четырехлетнего контракта на общую сумму 141 млн долларов.

Переговоры с игроком начнутся с 1 июля, когда закончится срок его действующего контракта.

Отметим, последние два года Кайри Ирвинг играл за команду «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он в среднем набирал за игру 23,8 очка, делал по 5 подборов и отдавал по 6,8 передач за игру в регулярном чемпионате, проводя за игру в среднем по 33 минуты на площадке. В плей-офф набирал в среднем по 21,7 очка, делал 7,4 подбора и отдавал по 7 передач за игру, проводя по 37 минут в матче.