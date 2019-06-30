Тулун, Иркутская область, 30 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9». Они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Спасение домашних животных из тонущего Тулуна

Помимо свиней, кур, собак и кошек, из подтопленных построек на сушу вывозят крупный рогатый скот.

МЧС РФ «Совместными усилиями только за сутки были спасены более сотни животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева».

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Тулуне ухудшилась 29 июня, после прорыва дамбы. При критическом уровне пороге в 700 см вода в реке Ия поднялась до отметки почти 140 см.

Сейчас вода спала. По официальным данным сайта города, по состоянию на 14:00 30 июня уровень роды в Ине составляет 1257 см.

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