Вашингтон, 30 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Американская аэрокосмическая компания SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников системы Starlink, запущенных в мае 2019 года. Об этом сообщает The Verge.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

Starlink представляет собой проект системы околоземных спутников, используемых для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет. Предполагается, что спутники будут находиться на очень низкой околоземной орбите, а общее количество космических аппаратов будет составлять до 12 тыс.

В мае SpaceX запустила первые 60 спутников проекта Starlink. Два испытательных спутника были выведены с орбиты и сожжены в плотных слоях атмосферы для проверки работы системы утилизации. Ещё три аппарата перестали выходить на связь вскоре после вывода орбиту. Так как связи со спутниками нет, то их двигатели не могут быть запущены для вывода аппаратов с орбиты, поэтому некоторое время они будут неконтролируемо вращаться по низкой околоземной орбите.

В SpaceX сообщили, что специалисты компании проводят консультации с экспертами для минимизации любых потенциальных воздействий от неактивных спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая с космодрома на мысе Канаверал SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с 60 спутниками Starlink. В результате запуска аппараты были успешно выведены на околоземную орбиту.