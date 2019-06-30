Иркутск, 30 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Иркутской области обнародовало первые данные мониторинга подтопленных наводнением территорий. Как сообщает пресс-служба губернатора, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Зиминского районов.

Правительство Иркутской области Наводнение в Иркутске

«Поголовье крупного рогатого скота составляет более 5,5 тысяч голов. Возможно, погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади — 52 головы, возможно, все погибли», — отмечают в минсельхозе региона.

В профильном министерства также отметили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения территориях определят после спада воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад из-за сильных дождей. На сегодняшний день подтопленными остаются 28 населенных пунктов. Паводковые воды зашли 1717 домов в Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах. В них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок.