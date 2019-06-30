Хьюстон, США, 30 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Сборная Гаити по футболу одержала волевую победу над командой Канады в матче четвертьфинала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Sportstavki.online Кубок КОНКАКАФ

Игра, состоявшаяся на поле «NRG-стэдиума» в Хьюстоне, завершилась победой Гаити со счетом 3:2.

Сборная Канады уже к 29-й минуте уверенно вела в матче со счётом 2:0. Отличились форварды Джонатан Дэвид (18-я минута) и Лукас Каваллини (28-я).

Однако, несмотря на это, во втором тайме сборная Гаити смогла мобилизоваться и забила канадцам до финального свистка три безответных гола, что и принесло ей победу. Голами в составе победителей отличились нападающий Дюкан Назон (50-я) и полузащитники Эрве Базиля (70-я, с пенальти) и Вильда-Дональда Герье (76-я).

Отметим, по итогам матча сборная Гаити вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретится со сборной Мексики. Как сообщало ИА REGNUM, последняя ранее переиграла в серии послематчевых пенальти команду Коста-Рики.