Хьюстон, США, 30 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Футбольная сборная Мексики одержала верх в серии послематчевых пенальти над командой Коста-Рики в матче четвертьфинала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Potosinoticias.com Кубок КОНКАКАФ

Встреча прошла на поле стадиона «NRG — стэдиум» в Хьюстоне и закончилась победой сборной Мексики в серии пенальти со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На 44-й минуте нападающий мексиканцев и клуба «Вулверхэмптон» Рауль Хименес счет открыл, а на 52-й форвард Коста-Рики Брайан Руис сравнял его сравнял, удачно реализовав назначенный в ворота сборной Мексики одиннадцатиметровый удар.

В серии послематчевых пенальти удачливее оказалась сборная Мексики, победный удар записал на свой счет защитник Карлос Сальседо.

Отметим, по итогам встречи сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет с командой Гаити.