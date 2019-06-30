Сеул, 30 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореями, где должна состоятся его короткая встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает южнокорейские телевидение.

Дональд Трамп

Президента США сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Трамп прилетел в пограничный пункт Пханмунджом на вертолете, а затем пересел в кортеж, который направился непосредственно к демилитаризованной зоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Американский лидер также заявил, что северокорейская сторона ответила на его предложение положительно.

Прибыв в демилитаризованную зону, Трамп осмотрел позиции КНДР. Самой встречи с Ким Чен Ыном пока не было.

Напомним, что Трамп уже дважды встречался с Ким Чен Ыном — в 2018 году в Сингапуре и в феврале 2019 года в Ханое. На второй встрече лидерам двух стран так и не удалось достигнуть каких-то соглашений по денуклеаризации Корейского полуострова.