Тбилиси, 30 июня, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Сегодня процессами в Грузии управляет деструктивная сила. Об этом заявил бывший госминистр Грузии (в правительстве «Грузинской мечты») по вопросам урегулирования конфликтов, конфликтолог Паата Закареишвили грузинскому изданию «Ахали таоба» («Новое поколение»).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Главная проблема в том, что сегодня процессами в Грузии управляет «Национальное движение», эта деструктивная сила, направленная на разрушение страны, а не на созидание. А нынешнее правительство — беспомощная сила. «Национальное движение» способно на всё, а «Мечта» не способна ни на что. Сегодня повестку дня правительству составляет «Национальное движение»! Конечно, это вина правительства. Оно не должно уклоняться от ответственности», — заявил Закареишвили.

Выход из создавшейся ситуации он видит в переговорах с бывшими соратниками «Грузинской мечты» и воссоздании коалиции, в которую, по мнению конфликтолога, должны объединиться все конструктивные силы.

«Бидзина Иванишвили должен прямо заявить, что допустил ошибку, когда развалил коалицию, из-за чего рядом с ним остались только фарисеи, временщики и льстецы. Оказывается, в коалиции была сила, которая защищала его от этого. Поэтому он должен принести извинения и позвать за стол переговоров этих людей, сказать, что готов к сотрудничеству. Если он это сделает, я уверен, что очень многие конструктивные силы придут к нему и начнут исправление ситуации», — пояснил Закареишвили.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.