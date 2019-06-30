Салвадор, Бразилия, 30 июня, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.

(сс) Анна Нэсси. soccer.ru Луис Суарес

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32-летний футболист оказался антигероем встречи, так как в серии послематчевых пенальти впервые с 2016 года не смог реализовать свою попытку, чем принес победу перуанцам со счетом 5:4.

Позднее, в интервью futbol.com.uy, игрок заявил, что он считает победу сборной Перу несправедливой, и что Уругвай играл лучше, хотя и не смог реализовать все удачные игровые моменты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сборная Перу переиграла в серии послематчевых пенальти команду Уругвая в матче четвертьфинала Кубка Америки со счетом 5:4. При этом главный арбитр встречи отменил по ходу игры три гола уругвайской сборной из-за офсайдов.