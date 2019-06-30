Тбилиси, 30 июня, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Грузии предлагают составить специальный «список Гаврилова» и внести в него всех тех, кто содействует усилению в стране влияния «оккупантов». Такую инициативу на митинге у здания парламента Грузии 29 июня поздно вечером озвучила член «Национального движения», депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили.

(сс) Jelger Наклейка на машине в Тбилиси «Россия — оккупант»

Она пояснила, что в этот список, в первую очередь, будут внесены все те депутаты, которые не поддержат требования об отставке главы МВД Георгия Гахария. На раздумья коллегам из парламентского большинства она дала несколько дней.

«Это будет список позора. Все, кто заявит, что Гахария должен уйти, в этот позорный список не войдут», — пообещала Хоштария.

Митинг у парламента Грузии состоялся после так называемого «марша свободы», который устроили соратники экс-президента Саакашвили и поддерживающие их партии, организации и представители общественности 29 июня вечером. Главными лозунгами марша были «Россия — оккупант» и «Гахария, уходи». Специально для этого мероприятия был организован привоз сторонников из регионов страны, которых доставили в Тбилиси на автобусах и микроавтобусах, а после марша увезли обратно.

Напомним, что поводом для начала в Тбилиси акций протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.