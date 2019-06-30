Торонто, Канада, 30 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз» имеет предварительную договоренность с командой «Оттава Сенаторхз» об обмене российского защитника Никиты Зацева, считает журналист телеканала TSN Боб Маккензи. Он написал об этом 30 июня в своем Twitter.

(сс) David Хоккейный матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифз». Никита Зайцев под номером 22

По данным источника, взамен 27-летнего российского хоккеиста «Торонто» получит 25-летнего защитника «Оттавы» Коди Сеси.

Также сообщается, что данная сделка между клубами не может быть совершена до 1 июля текущего года, когда «Торонто» должен будет заплатить российскому игроку 3 млн долларов подписного бонуса.

Отметим, Никита Зайцев играет в «Торонто» с 2016 года и до этого выступал в клубах КХЛ «Сибирь» и ЦСКА. За это время он сыграл в 223 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 63 (12 шайб + 51 результативная передача) очка. Также сыграл в 18 играх плей-офф и набрал в них 2 голевые передачи.

Напомним, Коди Сеси играл за «Оттаву» с 2012 года и за это время провел 440 матчей за клуб в регулярном чемпионате, набрав в них 118 (32 шайбы + 86 результативных передач) очков. В 25 играх плей-офф отметился тремя голевыми передачами.