СМИ узнали результаты антимонопольного расследования против Google в Индии
Нью-Дели, 30 июня, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Комиссия по конкуренции Индии (CCI) установила, что Google использовал операционную систему Android для навязывания несправедливых условий производителям мобильных устройств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт CCI.
Антимонопольное расследование в отношении Google в Индии было начато в мае 2019 года. Регулятор подозревает, что компания использует производимую ей операционную систему Android для недобросовестного продвижения других программных решений, включая поисковую систему и мобильные приложения Google.
По данным издания, CCI установила, что Google создал условия, при которых производители не заинтересованы в разработке устройств, работающих на альтернативных версиях Android. Также Google занимается антиконкуретными практиками, направленными на укрепление доминирующего положения.
«Оспариваемое поведение Google может помочь утвердить его доминирование на рынке онлайн-поиска, приводя к отказу в доступе к рынку для конкурирующих поисковых приложений», — цитирует Reuters отчёт CCI.
Предполагается, что CCI может принять решение о наложении штрафа на компанию Google, однако его размер остаётся неопределённым. Отмечается, что после подобного антимонопольного расследования в 2018 году в Евросоюзе на Google был наложен штраф в размере $5 млрд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте антимонопольный регулятор ЕС наложил на компанию Google ещё один штраф в размере $1,7 млрд. Американская компания намерена оспорить это решение.