Мадрид, 30 июня, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Хорватский хавбек футбольного франкфуртского клуба «Айнтрахт» и сборной Хорватии Анте Ребич может перейти в состав мадридской команды «Атлетико», сообщает 30 июня Sky.de.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Анте Ребич в составе сборной Хорватии по футболу

По данным источника, руководство франкфуртского клуба уже почти договорилось с «Атлетико» о трансфере 25-летнего футболиста, которая составит 40 млн евро плюс разнообразные бонусы. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

Отметим, Анте Рабич перешел в «Айнтрахт» в 2018 году, а до этого два сезона играл за клуб на правах аренды у флорентийской команды «Фиорентина». В минувшем сезоне футболист сыграл за свой нынешний клуб в 28 матчах и отметился в них 9 голами и 4 результативными передачами.